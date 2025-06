Romie et Joël de Star Académie posent ensemble pour une occasion spéciale

Ce mardi avait lieu la première médiatique du spectacle ABBA Célébration au Théâtre St-Denis de Montréal. Pour l'occasion, plusieurs artistes étaient présents pour participer à l'événement musical, dans lequel la magie des succès d'Abba fusionne avec l’âme festive de la Grèce dans les bleus du ciel et de la mer Égée.

C'est ainsi que nous avons pu croiser deux candidats de la plus récente édition de Star Académie, Romie Lacasse et Joël Vogt.

Ceux-ci ont bien voulu prendre la pose pour notre photographe et ils sont magnifiques!

Voyez la photo ci-dessous.

Romie et Joël font, depuis quelques semaines, l'objet de rumeurs voulant qu'ils soient désormais en couple. À ce sujet, Romie nous dit : « Joël et moi ne sommes pas en couple, je confirme. Nous avons une très belle amitié, adorons faire de la musique ensemble et passer du temps ensemble. À suivre pour le reste… ! »

On peut d'ailleurs les voir dans une récente vidéo, déposée sur leurs réseaux sociaux respectifs, alors qu'ils chantent ensemble la chanson « Evergreen ». Ils semblent en effet avoir une très belle complicité!

Le spectacle ABBA Célébration sera offert du 10 juin au 5 juillet au Théâtre St-Denis.

Les détails à ce sujet sont ici.