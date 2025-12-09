Romane nous fait sourire dans une capsule de Noël

La jeune Romane de Masterchef Junior Québec a séduit tout le Québec avec son charisme incroyable et sa bouille terriblement attachante. Pas étonnant donc que Maxi ait décidé de s'associer avec la populaire cuisinière, pour une capsule des fêtes.

Voyez le résultat ci-dessous.

On la voit donc cuisiner la fameuse tourtière du Lac St-Jean, avec sa fougue habituelle et ça ne peut que nous donner envie de suivre ses traces.

Elle en profite d'ailleurs pour nous expliquer les subtilités entre la tourtière et le pâté à la viande, que bien des gens confondent.

On espère la revoir plus souvent, dans des contextes comme celui-ci.

On salue l'initiative de Maxi de lui donner cette belle tribune.