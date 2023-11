Roch Voisine en deuil

L'auteur-compositeur-interprète Roch Voisine est en deuil de son père, Réal Voisine.

C'est l'artiste qui en a fait l'annonce lui-même sur les réseaux sociaux, y allant d'un hommage tout en émotion.

Il écrit : « Mon père, Real Voisine dit le «Pit à Maurille» était un gars de St-Basile au Madawaska. Il a été tour à tour: chauffeur de camion pour la cie Frazer comme étudiant, puis prof d'anglais pendant plusieurs décennies. Aussi gérant de la plage et du camping municipale l’été et bien entendu, maire de la magnifique petite municipalité de Notre-Dame-du-Lac pendant près de 20 ans dans la belle région de Témiscouata.

Fan fini de la pêche, artiste à ses heures, il était aussi jadis tout un joueur de hockey (invité au camp de Red Wings de Detroit à la fin des années 50). Il laisse dans le deuil ses 2 sœurs Rachèle et Rolande, ses trois enfants, Roch, Marc et Janice, ses 6 petits enfants et 7 arrière petits enfants.

RIP Dad.

Love you »

Ce texte rempli d'émotion est accompagné d'une image touchante de jeunesse, que vous pouvez voir dans la publication ci-dessous.

Nombreux ont été ceux qui ont commenté la publication pour offrir leur soutien et leur amour au chanteur.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Roch Voisine, les proches et la famille du défunt.