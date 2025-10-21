Retour à l'hôpital pour Philippe Laprise

Philippe Laprise a publié une photo de lui en jaquette d'hôpital sur ses réseaux sociaux mardi.

Il écrivait : « Un p'tite journée au spas. 🧖🏻‍♂️

BEN NON. Dernière opération aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir utiliser mon majeur comme je le veux. 🙂‍↕️ »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que l'humoriste a fait quelques visites au bloc opératoire dans les dernières années, notamment pour corriger le syndrome du canal carpien et un doigt à ressaut, qui se manifeste par le blocage d'un doigt dans une position fléchie en raison de l'inflammation d'un tendon.

On comprend donc dans sa dernière publication que cette plus récente visite à l'hôpital était pour améliorer la mobilité de sa main.

Précisons qu'en 2023, il a aussi été opéré au genou droit parce qu'il s'était blessé. « [...] Je me suis déchiré le ménisque cet été en faisant du sport beaucoup trop extrême pour moi... c’est-à-dire marcher dans la forêt! », disait-il au magazine 7 Jours.

Philippe est présentement en rodage de son cinquième one-man-show Au sommet. « C’est aussi ma façon de souligner mes 25 ans de carrière avec vous autres (déjà!!). Préparez-vous à un show sans filtre, plein d’autodérision pis qui me ressemble », indiquait-il sur ses réseaux sociaux. Voyez l'affiche de son nouveau spectacle ci-dessous.