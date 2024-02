Renée Martel confiante face au cancer qui l'accable

En juin dernier, on apprenait avec regret que la chanteuse Renée Martel était de nouveau atteinte d'un cancer. Elle confirmait la nouvelle via sa page Facebook.

Pour cette raison, celle-ci a dû laisser tomber sa tournée de spectacles pour se consacrer à ses traitements.

Voilà qu'elle offre une entrevue au Journal de Montréal sur son état de santé.

Elle y indique notamment ne pas avoir baissé les bras et être confiante de s'en sortir.

« Je sais que je vais m’en sortir », dit-elle au journaliste Cédric Bélanger.

« Je suis en traitement. Avec tous les effets que ça comporte. Ce n’est pas facile, mais je le fais parce qu’il faut passer par là pour arriver à la guérison. »

Elle ajoute : « Je vais certainement recommencer plus doucement, mais c’est sûr et certain que je vais recommencer. Ce sera peut-être à l’automne 2020. Pour l’instant, la priorité c’est la santé. »

Malgré tout, la chanteuse foulera courageusement la scène du Festival de St-Tite cet automne. Le spectacle réunira de grandes voix comme Paul Daraîche, Marc Hervieux, les Frères à ch'val, Annie Blanchard, Manon Bédard, Laurence Jalbert, Laurie LeBlanc et Yves Lambert.

À ce sujet, elle indique, toujours au Journal de Montréal : « Ce n’est pas que j’ai peur que les gens m’oublient, ce n’est pas ça. J’avais peur de ne plus avoir l’énergie pour faire ce métier. En ce moment, je ne l’ai pas, mais je sais que je vais la ravoir. Et à Saint-Tite, avec ce que j’ai à faire, ça va aller. »