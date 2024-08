Rémi-Pierre Paquin pose avec sa copine à Osheaga

Marilou oeuvre également dans le domaine artistique à titre de directrice de casting et de mannequin, portait d'ailleurs une superbe tenue jean sur jean, combinaison communément appelée le Canadian tuxedo. Voyez le couple dans la photo ci-dessous.

Le festival de musique et d'art urbain Osheaga se déroulait ce week-end du 2 au 4 août et comme les centaines de milliers de personnes qui se sont rendues sur l'île Sainte-Hélène pour l'occasion, les personnalités publiques en ont profité pour assister aux concerts de leurs artistes favoris. Le comédien Rémi-Pierre Paquin , accompagné de sa conjointe Marilou Richer était tout sourire alors qu'il venait d'assister à un spectacle qu'il attendait avec impatience.

Ce ne sont pas le seul couple du showbiz que nous avons pu apercevoir. Claude Bégin et sa douce moitiée, la créatrice de contenu Lysandre Nadeau, étaient enthousiastes devant l'impressionnante mise en scène de la chanteuse et danseuse Tyla. Les animateurs d'Occupation Double, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, étaient également de la partie, tout comme de nombreux ex-candidats de l'émission de télé-réalité.

D'autres ont choisi d'assister au festival en solo, ou entre amis! Découvrez l'ensemble des personnalités présentes dans ces galeries d'images.