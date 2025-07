Rare photo d'Olivier, le fils de René Simard et Marie-Josée Taillefer

Alors que Rosalie Taillefer-Simard apparaît sporadiquement à la télé (pour notre plus grand bonheur!) et partage régulièrement des photos d'elle et sa famille sur ses réseaux sociaux, le public a beaucoup moins l'occasion de voir le fils de René Simard et Marie-Josée Taillefer, Olivier.

Par contre, ce mardi, pour l'anniversaire de celui-ci, Rosalie a partagé une photo de lui et elle sur Instagram. « Bonne fête Oli!! Mon grand frère que j'adore », écrivait-elle en story.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Mentionnons qu'Olivier et sa conjointe Alexe sont les heureux parents de deux petites filles, Chloé et Axelle.

Contrairement à sa soeur, artiste dans l'âme, Olivier n'est pas dans le même domaine que les membres de sa famille. Il est plutôt électricien dans une entreprise en mécanique du bâtiment.

On souhaite un très bon anniversaire à Olivier!