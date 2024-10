Rare photo de Marc Dupré avec ses enfants pour un projet familial emballant

Mercredi, Marc Dupré était à Québec pour l'ouverture d'une nouvelle distillerie Cherry River.

Le chanteur, humoriste et entrepreneur a posé en compagnie de deux de ses enfants, Stella et Anthony, devant la façade de l'édifice du Chemin Saint-Louis. Voyez la photo au bas de l'article.

Pour les habitants de la région de Québec amoureux de gin, de vodka, et de cocktails, un arrêt à la distillerie Cherry River s'impose! Dans le décor majestueux d'une ancienne église de plus de 150 ans d'histoire, il est possible de déguster les produits Cherry River et de découvrir leur mode de fabrication. Consultez les heures d'ouverture ici.

Précisons qu'Anthony est impliqué plus activement dans l'entreprise, alors qu'il dirige la succursale de Magog.

À noter que Marc est aussi le papa d'un autre garçon plus jeune, appelé Lenny. On apprenait d'ailleurs en juin que le jeune homme de 18 ans lançait des parfums, sous l'appellation Dupre, que vous pouvez découvrir ici.

Marc Dupré travaille aussi avec sa fille Stella, mais dans un tout autre champ d'activité, soit sur scène. En effet, la talentueuse chanteuse assure la première partie du nouveau spectacle de son père, Ben voyons donc! Lisez nos impressions du one-man-show ici.