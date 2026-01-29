Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Rare apparition des enfants de François Bellefeuille à la télé

Ils sont adorables!

Image de l'article Rare apparition des enfants de François Bellefeuille à la télé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

François Bellefeuille était l'invité de Jean-Philippe Dion à Sucré Givré mercredi soir.

L'équipe l'a suivi jusqu'à Saint-Hyacinthe, là où il donnait un spectacle le soir même, au Centre des arts Juliette Lassonde. Avant sa prestation sur scène, l'animateur l'a ramené à l'école vétérinaire qu'il a fréquentée plusieurs années auparavant.

Afin de célébrer ses 50 ans, la production avait réuni en surprise tous ceux qui ont façonné la personne qu'il est devenu.

Ainsi, caché dans le bar du café de l'école, il y avait sa femme Myriam, sa gérante Marilou, son producteur Benjamin ainsi que ses deux enfants, Milo, 10 ans, et Dali, 8 ans. Ces derniers lui ont remis une plaque « Billet Platine » pour 100 000 billets vendus de son nouveau spectacle Sauvage, présentement en tournée.

Voyez une photo au bas de l'article.

« Ça me fait tellement spécial d'être ici, même quand je suis rentrée au début, j'étais émue », indiquait sa femme, Myriam Tougas. « C'est une partie de sa vie que je ne connais pas. On n'était pas ensemble à l'époque. Je trouve que c'est un modèle de détermination et de courage. Il a quand même quitté une sécurité professionnelle pour sauter dans le vide, pour quelque chose que son cœur lui a dit de faire. »

Rappelons que François Bellefeuille étudiait pour devenir vétérinaire quand il s'est inscrit à l'École nationale de l'humour.

Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33