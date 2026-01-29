Rare apparition des enfants de François Bellefeuille à la télé

François Bellefeuille était l'invité de Jean-Philippe Dion à Sucré Givré mercredi soir.

L'équipe l'a suivi jusqu'à Saint-Hyacinthe, là où il donnait un spectacle le soir même, au Centre des arts Juliette Lassonde. Avant sa prestation sur scène, l'animateur l'a ramené à l'école vétérinaire qu'il a fréquentée plusieurs années auparavant.

Afin de célébrer ses 50 ans, la production avait réuni en surprise tous ceux qui ont façonné la personne qu'il est devenu.

Ainsi, caché dans le bar du café de l'école, il y avait sa femme Myriam, sa gérante Marilou, son producteur Benjamin ainsi que ses deux enfants, Milo, 10 ans, et Dali, 8 ans. Ces derniers lui ont remis une plaque « Billet Platine » pour 100 000 billets vendus de son nouveau spectacle Sauvage, présentement en tournée.

« Ça me fait tellement spécial d'être ici, même quand je suis rentrée au début, j'étais émue », indiquait sa femme, Myriam Tougas. « C'est une partie de sa vie que je ne connais pas. On n'était pas ensemble à l'époque. Je trouve que c'est un modèle de détermination et de courage. Il a quand même quitté une sécurité professionnelle pour sauter dans le vide, pour quelque chose que son cœur lui a dit de faire. »

Rappelons que François Bellefeuille étudiait pour devenir vétérinaire quand il s'est inscrit à l'École nationale de l'humour.

Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.