Rafaëlle Roy dévoile des photos de ses enfants et on craque! 😍

La chanteuse Rafaëlle Roy a dévoilé cette semaine des photos professionnelles de ses deux enfants, Maya et Milo.

« Pincez-moi quelqu'un. What have I done to deserve them???

😮‍💨❤️ », écrit-elle en accompagnement des images que vous pouvez voir au bas de l'article.

Impossible de ne pas tomber complètement sous le charme de ces deux petits blonds aux yeux bleus!

Plusieurs personnalités du monde artistique ont réagi à ces clichés parfaits. Tous étaient en pâmoison d'ailleurs.

« Impossible être beaux comme ça !😍😍😍 », écrit Mia d'OD, « BIN NON 😍😍😍 », indique le coiffeur Max Gourgues, « 🥰🥰🥰 Cute cute cute », commente Geneviève Tardif, « JE MEURS », dit Rym d'OD, « Ah mon dieu au secours au secours au secours », ajoute Chloée Deblois à la liste des compliments.

Précisons que Rafaëlle Roy est en pleine tournée estivale. Elle sera notamment à la Fête du Lac des Nations, à Sherbrooke, le 16 juillet et au Festival Relief, à Thetford Mines, le 9 août. Pour toutes les dates, consultez la publication au bas de l'article.