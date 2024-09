Rafaëlle Roy de La Voix se retrouve au micro d'un tout nouveau projet

L’ex-candidate de La Voix Rafaëlle Roy et Florence Belzile, ancienne participante d’Occupation Double Martinique, ont dévoilé ce jeudi 19 septembre leur nouveau balado intitulé R.A.F.

Ce projet, qui a pris six mois à voir le jour, se présente sous un format talk-show disponible en version audio et vidéo. Le premier épisode, mettant en vedette le comédien Pier-Luc Funk, est déjà disponible sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Patreon et YouTube.

Le titre du balado est un jeu de mots combinant leurs initiales («Raf & Flo») et l’acronyme de « Rien à foutre ». Selon les créatrices, cette phrase n’est pas utilisée dans son sens littéral, mais reflète plutôt une invitation à laisser tomber les masques et à reconnecter avec sa véritable essence. Comme l'expliquent Rafaëlle et Florence : « On creuse un peu pour plonger dans des souvenirs d'enfance, des anecdotes, des leçons... On parle souvent de faire briller son enfant intérieur. »

Leur idée? Accueillir des invités de tous horizons pour discuter de leur parcours et leurs souvenirs d'enfance. « La mission est de faire briller les gens dans toute leur vérité, au-delà du métier ou du succès », soulignent-elles sur les médias sociaux. L’objectif du balado est de créer un espace où la vulnérabilité est mise à l’honneur, un lieu où les invités, tout comme les animateurs, peuvent se reconnecter à leur enfant intérieur.

D’un point de vue visuel, R.A.F. se démarque déjà. Le décor est ludique et unique en son genre. C'est à la fois intimiste et coloré, parfaitement en phase avec sa mission. La réalisation soignée de son introduction lui donne des airs de réelle émission de télévision. L'effort mis de ce côté est indéniable.

Pour Rafaëlle Roy, qui, rappelons-nous, a traversé des épreuves ces derniers mois, ce balado représente une occasion de continuer à s’exprimer avec transparence et de créer des connexions, un aspect qui semble essentiel à son parcours artistique. Ce sera aussi l'occasion d'apprendre à mieux connaître sa co-animatrice, que l'on connaît surtout comme mannequin, mais qui est aussi bachelière en journalisme et qu'on aperçoit de temps à autre avec un micro à la main (comme ici).

Le balado R.A.F. est disponible sur Spotify et YouTube, entre autres. Les fondatrices ont également ouvert un compte Patreon, gratuit pour l'instant, où des contenus exclusifs seront également proposés.