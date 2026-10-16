Rachid Badouri rend un bouleversant hommage à sa mère décédée

Cette semaine, Rachid Badouri a franchi le cap de la cinquantaine. Il s’agit évidemment d’une étape importante dans sa vie, qui fait remuer son coeur en lui rappelant sa maman, décédée en 2011.

L’humoriste, à la plume d’ordinaire épicée, s’est plutôt commué avec émotion sur le passage du temps, sous la forme d’une lettre adressée à sa mère partie trop tôt.

« Je ne sais pas trop comment accueillir ces 50 ans. Je suis reconnaissant d’être encore là, mais j’ai peur de vieillir. Et parfois, j’ai honte de cette peur, quand je pense à ceux qui rêveraient simplement d’un jour de plus! Tu es partie 2 mois après mon mariage. Je dois te l’avouer : je n’ai pas toujours été un bon mari. Mais je travaille sur moi, avec l’aide nécessaire et on me dit que les changements se font sentir. J’ai une épouse extraordinaire que J’AIME…UNE REINE ! Elle a connu des versions de moi dont je ne suis pas fier, et elle est encore là. J’ai compris que l’amour, ce n’est pas seulement un sentiment : c’est ce qu’on choisit de faire quand c’est difficile.

Tes merveilleuses petites-filles vont bien. J’essaie d’être un papa présent, qui encourage sans rabaisser et dont l’amour ne dépend jamais de leurs erreurs. J’essaie aussi d’être là pour Papa. Tu lui manques énormément. Tu m’as laissé un héritage immense : ton amour pour Dieu. Même si certains, trop zélés, donnent une mauvaise image de la foi, je ne leur en veux point, mais je refuse de laisser leurs opinions définir ma relation avec Lui. Cette foi devrait nous apprendre à aimer, à respecter et à ne pas juger. Professionnellement j’reste un éternel insatisfait. J’ai réalisé des grands rêves, mais je regarde déjà la prochaine montagne! Mais je reste reconnaissant car même quand on m’a trahi et que j’ai failli tout perdre, je n’ai jamais manqué de l’essentiel!

J’ai des gens PRÉCIEUX qui aiment Rachid, pas le personnage et qui m’aident quand l’anxiété prend trop de place…j’ai l’impression que ta prière était que je ne sois jamais seul.

Souvent j’aime penser que tu me vois. J’espère que tu serais fière de l’homme que j’essaie de devenir. Pas de mes accomplissements. Juste de ton fils. Tu me manques!! Merci pour la vie, la foi et l’amour que tu m’as laissés. Ton Rachid Eno! »

Comment ne pas tomber sous le charme de ces douces paroles remplies d’amour? On souhaite beaucoup de réconfort à Rachid au cours des prochains jours, et que le souvenir de sa chère mère puisse continuer de l’accompagner des années durant.

Le mois prochain, Rachid présentera une série de spectacles dans le cadre de ses débuts en anglais, en Ontario et à Montréal. Dans « The Tale of The Syrian Dragon », l’humoriste propose une soirée à son image, où les anecdotes culturelles côtoient son irrésistible énergie pétillante. Ça promet!

Il est possible de se procurer des billets ici.