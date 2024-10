Qui est Lady C, la nouvelle venue à Révolution?

Hier soir à Révolution, les face-à-face ont donné lieu à une salve de duels de haut calibre, dont celui mené par la troupe de danseurs Break City All-Stars. Cependant, malgré toute leur bonne volonté et leur expérience sur la scène de l'émission, ceux-ci n'ont pas triomphé face à leur concurrente, une certaine Lady C.

Tout de bleu vêtue, la danseuse a causé la surprise totale en studio et dans nos salons, en démontrant un riche savoir-faire scénique, de même qu'une maîtrise exemplaire du popping. Ce style de danse consiste en la contraction des muscles du corps, puis en leur relâchement, sans toutefois mettre la pédaler douce sur l'interprétation. Dans ce domaine, Lady C, Caroline Fraser (découvrez son portrait ici) de son vrai nom, en est une figure importante. On ne pouvait faire plus forte première impression!

Née à Calgary, Lady C a appris les rudiments de la danse dès l'âge de 3 ans, en compagnie de sa mère et de sa soeur. Elle s'est alors expertisée dans le ballet et la danse contemporaine, pour ensuite, à l'adolescence, plonger à pieds joints dans l'univers de la danse de rue. Elle a ainsi accédé à une réputation de calibre mondial, en plus de remporter plusieurs distinctions honorifiques, dont celle du meilleur danseur de popping au JOAT Festival international de street dance, à Montréal, en 2022.

Aujourd'hui âgée de 36 ans, on apprend sur son site web qu'en plus d'exercer ses compétences de la danse de rue, elle offre des cours particuliers, ainsi que des ateliers spéciaux. La danse n'est d'ailleurs pas la seule forme d'art dans laquelle Lady C s'exprime et excelle, elle qui oeuvre également sous le pseudonyme Cee en tant que chanteuse.

Écoutez un extrait d'un de ses plus récents morceaux ci-dessous, intitulé « Talk To You » :