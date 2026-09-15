Qui accompagnait Bryan Audet aux Gémeaux 2026?

Alors que beaucoup de couples ont foulé le tapis rouge des Gémeaux dimanche soir, le chanteur et animateur Bryan Audet n'était pas accompagné par sa tendre moitié, Véronique Claveau. Il faut savoir que celle-ci était sur la scène de la Salle Albert-Rousseau pour la dernière représentation du spectacle Titanique à Québec.

Ainsi, il accompagnait Aryane, la conjointe de l'animateur du gala, Jason Roy Léveillée. Les deux amis avaient fière allure dans leurs looks agencés. Voyez une photo au bas de l'article.

Précisons que l'ancienne championne canadienne de patinage artistique et entraîneuse a partagé des photos parfaitement adorables de son garçon, observant son papa sur scène lors des répétitions dans la grande Salle Wilfrid-Pelletier.

Elle a d'ailleurs adressé quelques mots à son amoureux suite à l'immense défi qu'il a relevé de main de maître dimanche soir.

« What a f*king ride!

Difficile de mettre en mots ce qui s’est passé en fin de semaine…

MON CHUM A ANIMÉ LES GÉMEAUX !

Mon amour, t’as été exceptionnel du début à la fin. Pis moi je suis retombée en amour avec toi pour la 100e fois. Pour qui tu es sur scène, mais surtout derrière la scène. T’es un humain tellement authentique, vulnérable, généreux et passionné avec tous ceux qui t’entourent, dont ton équipe de feu qui t’a permis d’autant rayonner en fin de semaine🔥🧡✨

Comme je t’avais écrit « Y a quelque chose de beau dans le fait de se retrouver à un endroit qu’on avait peut-être déjà rêvé sans même le savoir. » Définitivement, je pense qu’il y aura un avant et un après cette soirée.

Je suis fière de toi. ON est fiers de toi! Parce que y a un petit garçon qui admire pas mal gros son papa aussi🐅

Mon amour, te voir t’accomplir et pouvoir être à tes côtés là-dedans est un grand bonheur. Je serai toujours là pour te tenir la main. » Voyez sa publication au bas de l'article.