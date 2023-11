Quelques jours après le décès de sa mère, Pénélope McQuade livre une entrevue touchante

Hier, en entrevue radiophonique avec Franco Nuovo dans l’émission Dessine-moi un matin, Pénélope McQuade a confié qu’elle se sent encore « gelée » d’émotions, alors que sa mère l’a quittée il y a quelques jours, à la suite d'un long combat contre plusieurs maladies chroniques.

Le tout s’est déroulé en toute lucidité, dans une salle remplie des gens qu’elle aimait. L’animatrice explique que sa mère a choisi l’aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances physiques.

« Ça ne ressemble à rien, je ne sais pas comment je me sens », lance-t-elle à l’animateur dans l’épisode du 19 novembre.

Ç'a été une magnifique mort. Une grande leçon de comment mourir, mais aussi de comment vivre. Et c’est extrêmement apaisant.

« Et il y avait dans la chambre avec elle, au moment de mourir, quinze personnes, dont un bébé de six mois. Donc il y avait quelque chose de très hors du temps, de très beau. Ma mère est partie sur une mauvaise blague, alors que je n’avais pas compris que la médecin était en train d’injecter, sur laquelle j’ai réagi avec une autre mauvaise blague. Et c’est tout à fait à notre image de notre relation, elle est partie avec le sourire, dans les derniers jours elle était très souriante. Tout le monde a pu avoir son moment dans son lit, avec elle, de chuchotement dans l’oreille. Elle était lucide. »

Elle prépare actuellement les funérailles.

Inévitablement, on meurt tous quand quelqu’un de proche meurt autour de nous. Surtout quand c’est un parent. Quand il y a la mort d’un parent, il y a quelque chose de nous-mêmes qui meurt.

Nous envoyons nos plus sincères condoléances et vœux d’affection à Pénélope McQuade et sa famille.