Premier jour du retour au travail pour Julie Drolet

Ce jeudi est un grand jour pour la journaliste et animatrice Julie Drolet, qui fait son retour au travail après une épreuve de santé qu'elle a vécue à l'ombre des caméras pendant plus d'un an.

Ce faisant, elle retournait aujourd'hui dans les studios du Téléjournal Midi, où elle a eu une première journée productive hors des ondes.

Elle a confirmé la formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce qui n'a pas manqué de réjouir ses nombreux lecteurs.

Elle écrit : « Premier jour de travail aujourd’hui, ça se passe hors des ondes. J'ai la fébrilité d'une rentrée scolaire.

J'observe mes collègues travailler en studio pendant le Téléjournal Midi. Je vais faire des répétitions devant la caméra cet après-midi. Animer en direct nécessite une certaine chorégraphie, passer d'une caméra à l'autre, s'ajuster aux directives du réalisateur qui s'adresse à l'animateur dans le télex. Des réflexes que je dois retrouver. Quelle joie de faire cet "entrainement" avec mes complices caméramans d'autrefois. »

Nous nous réjouissons de la savoir à nouveau pleine d'énergie et nous lui souhaitons un formidable retour au travail, marqué par ces chaleureuses retrouvailles avec ses collègues.

Nous avons très hâte de la revoir en ondes!