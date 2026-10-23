PL Cloutier amorce un grand changement dans sa vie professionnelle

Elle est loin et révolue, l'époque où PL Cloutier dominait YouTube! Les algorithmes et les habitudes d'écoute ayant changé, plusieurs personnalités du web sont contraintes de changer leur fusil d'épaule et de réorienter leur carrière.

C'est le cas de Pierre-Luc, qui a récemment entamé des études dans le domaine du courtage immobilier. Quand il a débuté ses études, en décembre dernier, PL précisait que cela faisait plus de six ans qu'il avait le désir de se lancer, mais qu'il attendait le bon moment avant de franchir le pas. À l'époque, il révélait :

« À date, je trouve ça quand même plus ardu que je pensais, mais je suis capable de parler de semelles de fondation en T (lol) et de processus légaux que j'aurais aimé connaître dans mes 8 transactions immobilières des 11 dernières années! »

Cette semaine, après de nombreux mois d'études, le principal intéressé a profité de l'occasion pour annoncer une grande nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux :

« Une grande étape !!! J'ai officiellement réussi mon examen en courtage immobilier résidentiel pour obtenir mon permis. Réussite dans chacune des compétences! Ça vient boucler un parcours de plusieurs mois d'études. Je suis tellement content!! J'ai hâte de commencer! »

C'est donc officiel : PL Cloutier pourra commencer à vendre des maisons! Nous lui souhaitons évidemment de belles réussites dans sa nouvelle carrière, qui s'annonce fructueuse. Bien entendu, l'âme du créateur de contenu n'étant jamais bien loin, il précise qu'il continuera de partager des extraits de son quotidien sur le web. Les plus curieux sont invités à se joindre à sa communauté sur Instagram, où il partage régulièrement des capsules sur le courtage et sa vie personnelle. C'est à voir ici.