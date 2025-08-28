Accueil
Pierre Hébert offre un cadeau « inestimable » à Christine Morency pour sa fête

« C'était tellement le fun. »

Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce lundi, Pierre Hébert et Christine Morency ont repris les commandes de leur émission Complètement midi sur les ondes de Rouge FM.

Les deux amis ont parlé de leur été et Christine a dévoilé le cadeau de fête que lui avait offert Pierre, précisant qu'il n'avait jamais été très bon pour trouver les meilleures idées de présents par le passé.

« Ce n'est pas ta force, mais on sent que toute la volonté y est. C'est le talent qui manque », plaisante Christine.

Par contre, son collègue a cette fois frappé dans le mille, dénichant un cadeau « inestimable » aux yeux de sa fidèle complice.

« Tu m'appelles, tu me dis : "Christine, réserve cette date-là, on va pour ton cadeau de fête". Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je t'ai fait confiance aveuglément. Et finalement, mon rêve : on a fait du cheval! », lance-t-elle, débordante de joie.

« C'était incroyable. J'ai tout aimé », ajoute-t-elle. «  Parce que mon rêve dans la vie, c'est d'avoir un cheval puis deux poules. Maintenant que j'ai un petit poney [son bouvier bernois, Bertrand], je me suis habituée au domaine équestre. Ça fait que je posais plein de questions à la madame. En plus, dans notre randonnée, j'étais entre vous deux. Mon cheval, c'était le deuxième qui suivait la ride»

« Ton cheval qui pétait, genre, aux dix pas », poursuit alors Pierre.

« Mais ça, c'était incroyable. Il te pétait en face. Tu marchais dans le vent de mon cheval. Je veux dire, c'était une journée de rêve pour moi! », enchaîne Christine.

« C'était tellement le fun. Pour vrai, merci Pierre pour cette journée-là », termine-t-elle, encore émue.

Pierre a partagé une photo de cette belle journée d'été dans un carrousel sur lnstagram. Voyez-la ci-dessous.

Complètement midi est diffusé du lundi au vendredi dès 11 h 55 à Rouge FM.

