Ce lundi, Pierre Hébert et Christine Morency ont repris les commandes de leur émission Complètement midi sur les ondes de Rouge FM.

Les deux amis ont parlé de leur été et Christine a dévoilé le cadeau de fête que lui avait offert Pierre, précisant qu'il n'avait jamais été très bon pour trouver les meilleures idées de présents par le passé.

« Ce n'est pas ta force, mais on sent que toute la volonté y est. C'est le talent qui manque », plaisante Christine.

Par contre, son collègue a cette fois frappé dans le mille, dénichant un cadeau « inestimable » aux yeux de sa fidèle complice.

« Tu m'appelles, tu me dis : "Christine, réserve cette date-là, on va pour ton cadeau de fête". Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je t'ai fait confiance aveuglément. Et finalement, mon rêve : on a fait du cheval! », lance-t-elle, débordante de joie.

« C'était incroyable. J'ai tout aimé », ajoute-t-elle. « Parce que mon rêve dans la vie, c'est d'avoir un cheval puis deux poules. Maintenant que j'ai un petit poney [son bouvier bernois, Bertrand], je me suis habituée au domaine équestre. Ça fait que je posais plein de questions à la madame. En plus, dans notre randonnée, j'étais entre vous deux. Mon cheval, c'était le deuxième qui suivait la ride. »

« Ton cheval qui pétait, genre, aux dix pas », poursuit alors Pierre.

« Mais ça, c'était incroyable. Il te pétait en face. Tu marchais dans le vent de mon cheval. Je veux dire, c'était une journée de rêve pour moi! », enchaîne Christine.

« C'était tellement le fun. Pour vrai, merci Pierre pour cette journée-là », termine-t-elle, encore émue.

Pierre a partagé une photo de cette belle journée d'été dans un carrousel sur lnstagram. Voyez-la ci-dessous.

Complètement midi est diffusé du lundi au vendredi dès 11 h 55 à Rouge FM.