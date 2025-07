Pierre Bruneau s'adresse à son fils décédé et nous rend émotifs

Le 28 juillet dernier, le fils de Pierre Bruneau et Ginette St-Cyr, Charles Bruneau, aurait eu 50 ans.

Ce dernier est malheureusement décédé en 1988, alors qu'il n'avait que 9 ans, d'une leucémie.

Depuis, le couple a fondé la Fondation Charles Bruneau afin de donner à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison.

Pour souligner cette date importante, Pierre et Ginette se sont récemment envolés vers Paris afin d'accomplir un rêve de Charles.

« C'est Ginette qui a eu l’idée de ce voyage rempli de sens, dans cette ville qu’il rêvait de visiter.

Ce pèlerinage, empreint d’amour et de souvenirs, est un hommage vibrant à l’enfant qu’il était, au jeune garçon qui, malgré la maladie, rêvait grand et semait l’espoir autour de lui », peut-on lire en accompagnement d'une vidéo, que vous pouvez regarder au bas de l'article.

Dans celle-ci, le papa s'adresse à son fiston : « 50 ans, ça a été un long parcours et pour la Fondation Charles Bruneau, quel héritage tu laisses. Alors on veut te remercier, t'encourager à poursuivre dans cette mission que tu nous as léguée, bien sûr.

Mais du haut des airs, je suis sûr que tu profites de ces 50 ans avec tous ceux qui t'ont précédé, tous ceux qui t'ont suivi. Mais tu laisses tellement d'espoir à tous ceux qui aujourd'hui combattent le cancer. Nous, on travaille fort à ce rêve d'une enfance sans cancer. »

La maman ajoute : « Nous sommes très fiers de toi Charles et de tout ce qui est réalisé aujourd'hui. Une pensée pour toi toute particulière. On t'embrasse. »