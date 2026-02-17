Pier-Luc Funk met fin à ce projet de longue date

Pier-Luc Funk annonçait cette semaine qu'il entamait sa dixième et dernière saison à la Ligue nationale d'improvisation.

Une série documentaire intitulée La dernière saison, présentement en tournage, proposera une immersion dans le quotidien du comédien, qui clôt aujourd'hui un chapitre important de sa vie.

« La LNI, c’était mon rêve de petit gars. C’est gros pour moi. C’est une drogue de rentrer sur la patinoire et de faire rire le public avec une joke que tu viens d’inventer sur le moment. J’ai envie de fermer ce chapitre pour voir qui je suis sans cette pression d’être un athlète d’improvisation et sans l’aspect de compétition de mon jeu », soulignait le principal intéressé dans un communiqué de presse.

À travers des archives, des rencontres et des révélations, Pier-Luc retournera sur les lieux fondateurs de son parcours : son école, ses premiers matchs, ses premiers échecs et ses premières étoiles.

La dernière saison offrira également un accès unique aux coulisses de la LNI.

Charles Grenier réalisera le projet, produit par Pamplemousse Média.

La série de trois épisodes d’une heure sera offerte en 2026-2027 sur ICI TOU.TV EXTRA.