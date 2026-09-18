Photos : Vous craquerez complètement pour la fille de Mathieu d'OD Panama

Cette semaine, à OD Panama, nous avons beaucoup entendu parler de la petite fille de 5 ans de Mathieu, puisque celui-ci a annoncé à ses boys qu'il était papa. De leur côté, les filles ont appris la chose par personne interposée.

Sur son compte Instagram, le fier papa a partagé des photos de son enfant et celle-ci est parfaitement adorable!

« Déjà 5 ans ma pouchi🎈

5 ans que tu fais de moi le papa le plus fier.

Tu es ma plus belle aventure, mon plus grand bonheur.

Reste toujours cette petite fille pleine de vie, de rire et de magie ✨

Love you more than anything🤍

Happy birthday princess xx », écrivait-il il y a quelques semaines.

Voyez des photos au bas de l'article.

Mentionnons que la nouvelle de sa paternité n'a pas été très bien accueillie chez les filles, où plusieurs avouent candidement ne pas être prêtes à devenir belles-mères maintenant. Si elles trouvent le ferblantier très mignon, certaines risquent de ne pas tenter leur chance avec lui, vu sa situation familiale. Pour le moment, Mathieu n'a d'yeux que pour Alexandrie, avec qui il a échangé un baiser passionné lors d'un jeu cette semaine.

On s'imagine que Mathieu ne fera pas jaser uniquement pour son rôle de père cette saison à OD. Il n’est dans l'aventure que depuis une semaine et déjà, il déplace beaucoup d'air. Certains voient des ressemblances avec Arnaud l'an dernier, qui orientait toutes les décisions de groupe vers ses propres intérêts.

Dans la bande-annonce de dimanche prochain, certains de ses acolytes semblent même dire, dans son dos, qu'il « change dès qu'il est avec d'autres personnes », donc, il ne serait pas très authentique.

Mentionnons que, dans sa description officielle, Mathieu avoue être à Occupation Double pour trouver l'amour mais aussi « pour jouer la game jusqu’au bout ». Chose certaine, il risque d'être divertissant cette saison!

OD Panama est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.