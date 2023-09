Photos : Véritable frénésie pour AJ McLean des Backstreet Boys en visite à Montréal

Hier soir, personnalités et médias étaient rassemblés dans le charmant restaurant Pangea au coeur du Vieux-Port de Montréal pour faire la promotion de la 2e saison de The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful (retrouvez une galerie photo de l'événement au bas de l'article). La série, diffusée par Paramount +, est animée par AJ McLean des Backstreet Boys et produite par une Québécoise, Caroline Bernier.

La grande nouvelle qu'ils annonçaient avec fébrilité? Le tournage de la 3e saison qui débutera cet hiver... et aura lieu en direct de la Croatie! On s'attend à des paysages magnifiques pour les prochains tournages de la compétition qui cherche à révolutionner le monde de la beauté.

On pouvait également entendre la chanson-thème, dévoilée en grande pompe et interprétée par une artiste montréalaise.

D'ailleurs, nous avons eu la chance de nous entretenir avec AJ, qui nous a parlé de son amour pour la métropole. (Traduction libre de l'anglais)

Montréal, ça a été un des premiers endroits en Amérique du Nord à remarquer les Backstreet Boys. En 1996 on a fait notre premier spectacle ici, pour le festival des Montgolfières, devant 75 000 personnes. Ce même niveau de passion, il est resté depuis 25 ans. Montréal va toujours avoir une place spéciale dans mon coeur, sérieusement.