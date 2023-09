Photos : Un lancement royal pour le livre de Rita Baga

Il aborde dans ce livre certains passages de son enfance, son adolescence, et s'exprime face à l'angoisse qu'il accumule depuis cinq ans. « Il y a un aspect moins rose, qu'on voit peut-être moins. On met souvent l'emphase sur les réussites, mais on voit plus rarement les coulisses, l'ombre que crée la lumière. [...] Les succès que j'ai eus, ça vient avec un lot d'apprentissages et d'échecs, et je n'avais pas envie de censurer ça », nous confie-t-il.

Jean-François Guevremont a parfois parlé de ses insécurités dans les médias, notamment à Sucré salé, où il a avoué qu'il avait bien failli perdre connaissance lors de sa plus récente visite à Salut Bonjour. Tous les détails ici.

Il était très important pour l'auteur que le livre soit accessible à tous, autant dans le langage que dans les propos. Tous ceux qui s'intéressent à l'art de la drag dévoreront donc cet ouvrage avec un plaisir assumé.

Rita était absolument fabuleuse dans ses habits royaux mardi soir, mais le choix de sa tenue n'a pas été de tout repos.

« Je me suis changée trois fois », dit-elle. « J'avais une idée claire de ce que je voulais pour ce soir, et là, j'ai regardé les maquettes du plan de salle, et j'ai réalisé que ça ne fitera pas. Comme le titre du livre est "Journal d'une reine", je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de royal, puis je me suis rappelé de cet ensemble que je n'ai porté qu'une fois pour le défilé "Queen of the World" à "Canada vs the World". J'ai trouvé que c'était approprié. »

Voyez son look flamboyant et des images des invités qui ont assisté à ce lancement glamour dans la galerie au bas de l'article.

Le livre Une paillette à la fois : journal d'une reine sera disponible dans les librairies le 18 septembre prochain.