Photos : Mirianne Brûlé présente officiellement son nouveau conjoint

La comédienne Mirianne Brûlé, qui pratique désormais un nouveau métier, loin du domaine artistique, a récemment posé sur un tapis rouge avec son nouveau conjoint, Mathieu. Voyez notre photo au bas de l'article.

Celle-ci n'avait, par contre, pas encore pris la parole afin de présenter ce dernier à sa communauté. C'est donc ce qu'elle a fait jeudi sur ses réseaux sociaux.

« Nouveau chapitre de ma vie

Attention contenu “cringe” assumé », écrivait-elle.

« Je sais que j’ai l’habitude de vous partager pas mal tout . Mais ça fait un bon bout que je garde cette partie là de ma vie précieusement.

Je fais partie de ces femmes qui écorchées par le passé, ne pensaient plus que c’était possible d’aimer. Encore moins passé 40 ans. Encore moins en tant que maman monoparentale d’une petite fille de 7 ans … De recommencer une fois de plus, honnêtement, je n’y croyais pas. Je ne pensais plus avoir ça en moi. Pendant 2 ans, je suis restée seule par choix, sûrement un peu par peur aussi. J’ai passé 2 ans à reconstruire ma vie, une marche à la fois, à réapprendre qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux. À faire des deuils et des choix conscients pour l’avenir, avec au top de mes priorités, ma fille, bien sûr.

Et puis un jour, je me suis sentie prête, j’ai eu envie. Tout simplement. Parce que oui, je suis une maman, mais je suis aussi une femme. Et j’ai l’impression que tout le cheminement que j’ai traversé m’a menée exactement là où je dois être aujourd’hui. C’est la magie de la vie. J’ose y croire.

Il s’appelle Mathieu, cherchez-le pas sur les réseaux sociaux, c’est pas trop sa tasse de thé (ironiquement) »

Nous sommes très heureux pour Mirianne et nous souhaitons à ce nouveau couple beaucoup de bonheur!