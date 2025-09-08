Photos : Mélissa Bédard célèbre ses 35 ans avec un party thématique bien spécial

Ce week-end, la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard célébrait ses 35 ans, entourés de sa famille et ses amis.

Pour l'occasion, un party à thématique « Grease » avait été organisé. Ce faisant, les costumes rétro étaient de mises, tout comme les décors vintage. On présume que la musique du film était aussi au programme.

Le gâteau à lui seul valait le détour, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous.

Sur ses réseaux sociaux, la jubilaire a écrit : « Un autre party inoubliable sur le thème de Grease ✨P

Merci mes amis d’amour d’être toujours partants pour mes soirées de folie et de vous investir parfois beaucoup trop fort dans mes thèmes 🤭.

Je vous aime tellement 💖 Vous êtes plus que des amis… vous êtes ma famille. 🫶 »

Nous lui souhaitons à notre tour un formidable anniversaire et une nouvelle année enrichissante et remplie de projets stimulants!

Rappelons que celle-ci a donné naissance à un garçon il y a quelques mois, le magnifique Aaron, qui est d'ailleurs dans les photos ci-dessous.

Elle vient tout juste de terminer la tournée québécoise de Chicago, un spectacle musical qui a séduit autant le public que la critique.

On peut aussi la voir en ce moment dans le documentaire Mélissa, plein les bras sur illico+.