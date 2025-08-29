Accueil
Photos : Mathieu Gratton met en vente sa superbe maison ancestrale

Avec ses cinq chambres, il s'agit d'une rareté sur le marché.

Image de l'article Photos : Mathieu Gratton met en vente sa superbe maison ancestrale
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Le site Les maisons confirme aujourd'hui que l'humoriste Mathieu Gratton a mis en vente sa superbe demeure ancestrale, située à Scotstown.

Affichée sur Re/Max D'abord, la maison est décrite ainsi par la courtière Anne Valcourt : « Maison de 1938 au charme d'antan, où chaque pièce raconte une histoire. Ses boiseries chaleureuses, ses 5 chambres et 3 salles de bain complètes offrent confort et authenticité. À l'extérieur, laissez-vous bercer par la quiétude d'un terrain intime et boisé, parfait pour se ressourcer. Piscine, spa et grand patio deviennent le théâtre de moments précieux, entre rires, repas partagés et instants de pur bonheur en harmonie avec la nature. »

Voyez quelques photos dans la galerie ci-dessous.

La maison est en vente au coût de 365 000 $. À qui la chance?

Rappelons que Mathieu Gratton est le père du populaire Benjamin Gratton, qu'on peut voir dans STAT. Avec son ex-amoureuse, Patricia Paquin, il propose un spectacle d'humour intitulé Les ExSéparables.

Découvrez tous les détails concernant la maison à vendre dans la fiche complète de la propriété ici.

Maison de Mathieu Gratton à vendre

1/14
Maison de Mathieu Gratton à vendre

Chambre secondaire

© Anne Valcourt RE/MAX D'ABORD INC.

Mentionné dans cet article

Photo de Mathieu Gratton
Mathieu Gratton

Informations complémentaires

