Photos : Les plus beaux couples du 48e Gala de l'Adisq

Dimanche, plusieurs couples ont défilé sur le tapis rouge du gala de l'ADISQ, dans leurs plus beaux atours, pour parler de musique québécoise.

C'est dans ce contexte que nous avons pu croiser Sarahmée et sa conjointe Eleni Evgenia, William Cloutier et son amoureuse Sara Dagenais, qui était spectaculaire dans une courte robe rouge, Corneille et sa conjointe Sofia de Medeiros, Viviane Audet et Robin-Joël Cool qui attirent tous les regards, de même que King Melrose, Jules et Les Louanges avec leurs accompagnateurs.

Voyez ces couples qui ont attiré notre attention sur le tapis rouge de l'ADISQ ci-dessous.

Nous vous invitons à découvrir ici les plus beaux looks de la soirée.