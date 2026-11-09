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Photos : Les plus beaux couples du 48e Gala de l'Adisq

C'est beau l'amour!

Sur la photo : Robin-Joël Cool et Viviane Audet
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Dimanche, plusieurs couples ont défilé sur le tapis rouge du gala de l'ADISQ, dans leurs plus beaux atours, pour parler de musique québécoise.

C'est dans ce contexte que nous avons pu croiser Sarahmée et sa conjointe Eleni Evgenia, William Cloutier et son amoureuse Sara Dagenais, qui était spectaculaire dans une courte robe rouge, Corneille et sa conjointe Sofia de Medeiros, Viviane Audet et Robin-Joël Cool qui attirent tous les regards, de même que King Melrose, Jules et Les Louanges avec leurs accompagnateurs.

Voyez ces couples qui ont attiré notre attention sur le tapis rouge de l'ADISQ ci-dessous.

Nous vous invitons à découvrir ici les plus beaux looks de la soirée.

Les plus beaux couples de l'ADISQ 2026

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Les plus beaux couples de l'ADISQ 2026
Avec son amoureuse Mariane
Sur la photo : Francis Degrandpré © Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Les plus beaux couples de l'ADISQ 2026
Sur la photo : Robin-Joël Cool et Viviane Audet © Showbizz.net / Patrick Lamarche
3/11
Les plus beaux couples de l'ADISQ 2026
Avec son amoureuse Eleni Evgenia
Sur la photo : Sarahmée © Showbizz.net / Patrick Lamarche
4/11
Les plus beaux couples de l'ADISQ 2026
Avec son amoureuse Sophie
Sur la photo : King Melrose © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

48e Gala de l'ADISQ
48e Gala de l'ADISQ
2026

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