Photos : Les filles de Gabriel et Clara de L'amour est dans le pré font fondre notre coeur

Chaque fois qu'on voit apparaître les deux filles de Gabriel et Clara de la cinquième saison de L'amour est dans le pré, notre coeur fond.

Brigitte, qui rentre en première année dans quelques semaines, et Marguerite, qui fera son entrée au CPE cet automne, sont deux petites blondinettes aux yeux bleus qui ont l'air espiègles.

Voyez des photos partagées par la maman récemment au bas de l'article.

Rappelons que Gabriel et Clara forment l'un des couples chouchous de L'amour est dans le pré, toutes saisons confondues. Leur complicité et leur authenticité avaient beaucoup touché les téléspectateurs, qui ont suivi leur histoire d'amour avec intérêt.

Clara est enseignante à Val-Paradis et Gabriel Picard dirige toujours la ferme bovine Tourne-sol avec ses deux frères et sa mère.

Nous souhaitons un bel été à cette famille qui exhale le bonheur!

Rappelons que les inscriptions pour les prétendantes et prétendants de la prochaine saison de L'amour est dans le pré sont terminées. Les tournages sur les fermes auront lieu très bientôt. Rencontrez les agriculteurs potentiels ici.