Photos : Le gâteau de fête de Sarah-Jeanne Labrosse est parfaitement incroyable!

Porte-parole pour Tim Hortons, Sarah-Jeanne Labrosse a reçu un gâteau incroyable de la part de la compagnie canadienne pour son anniversaire, le 16 août.

En effet, dans l'esprit de l'émission Is It Cake? de Netflix - où des pâtissiers font des gâteaux inspirés de vrais objets de la vie courante et des participants doivent deviner s'il s'agit de l'objet ou d'un dessert -, elle a reçu un gâteau en forme de boîte de 50 Timbits. L'illusion est parfaite!

Voyez le résultat sur les photos au bas de l'article.

La jubilaire indique avoir offert une pointe de gâteau à tous les travailleuses et travailleurs de la construction des chantiers de son quartier.

On en profite pour souhaiter un bon anniversaire à la fabuleuse égérie de Révolution!

Notons que Sarah-Jeanne Labrosse est présentement enceinte de son deuxième enfant. Ainsi, elle indique avoir fait une « sieste de fête » mercredi après-midi et remercie aussi tous ses proches pour leurs souhaits sincères.