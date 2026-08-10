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Photos : Julie Marcoux était très élégante dans sa robe cintrée lors de son mariage

Son fils était très chic!

Image de l'article Photos : Julie Marcoux était très élégante dans sa robe cintrée lors de son mariage
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La cheffe d'antenne du TVA Nouvelles, Julie Marcoux, s'est mariée le 1er août dernier.

Elle a partagé quelques clichés de la célébration, captés par le photographe Bruno Petrozza.

On se rappellera que la journaliste s'était fiancée de façon très romantique l'an dernier alors que son amoureux, Jonathan, s'était agenouillé pour lui demander sa main lors d'un voyage de ski dans les Alpes. Rien de moins!

Précisons que les nouveaux mariés sont les parents d'un adorable petit garçon, Alex, qui était très élégant d'ailleurs lors du mariage. Il portait le même complet que son père.

Voyez les mariés et leur fils dans la publication ci-dessous.

Nous félicitons le couple et leur souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de leur histoire d'amour!

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Marcoux
Julie Marcoux

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