Photos : Jean-Nicolas Verreault de STAT adresse des mots tendres à sa fille aînée

Jean-Nicolas Verreault, qu'on peut, entre autres, voir ces jours-ci dans la quotidienne STAT, a adressé des mots tendres à sa fille aînée sur ses réseaux sociaux vendredi, alors que la jeune femme fêtait ses 19 ans.

« J’aurais tant de choses à lui dire, rattraper toutes ces années où dans le tumulte de la vie j’ai manqué des moment importants avec elle, prendre le temps de bien l’écouter. C’est une enfant hors du commun, brillante, drôle, intense, beaucoup plus sensible qu’elle ne le croit. C’est une humaine magnifique qu’il vaut la peine de connaître et qui enrichie chaque jour de ma vie. Je compte bien rattraper tous ces moments perdus. Je t’aime à l’infini ma tite bine et je serai toujours près de toi, fort et prêt à te faire réaliser que tu es capable de tout.

Bonne fête ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ».

Les téléspectateurs ont pu rencontrer la famille exceptionnelle de Jean-Nicolas Verreault et Jannie-Karina Gagné dans l'émission La cour est pleine. C'est d'ailleurs dans ce docuréalité qu'on apprenait que Mia vit avec un trouble du spectre de l'autisme doublé d'un trouble anxieux généralisé.

Rappelons que le docteur Vadeboncoeur a récemment apporté des précisions quant au rôle de Jean-Nicolas Verreault dans STAT. Tous les détails ici. On peut aussi voir l'acteur dans À coeur battant, aux côtés de Roy Dupuis.