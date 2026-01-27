Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Photos : Félix-Antoine Tremblay met en vente son superbe condo de Montréal

La propriété est à vendre pour 649 000 $.

Image de l'article Photos : Félix-Antoine Tremblay met en vente son superbe condo de Montréal
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

7 Jours rapporte que le comédien et animateur Félix-Antoine Tremblay a annoncé sur les ondes de Rouge ce matin qu'il mettait en vente son superbe condo de Montréal.

La propriété de 9 pièces se trouve au cinquième étage d'un immeuble situé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La cuisine a été récemment rénovée. On avait pu voir l'évolution des travaux dans la plus récente saison de la série Passion poussière de Sarah-Jeanne Labrosse.

D'ailleurs, l'agent immobilier de Félix-Antoine est nul autre qu'Alexandre Labrosse, le frère de sa grande amie.

Le condo, qui se situe près de tous les services, écoles, transports et attraits du quartier, vient avec un stationnement intérieur ainsi qu'un accès à la piscine extérieure.

La propriété est à vendre au coût de 649 000 $.

Voyez des images ci-dessous.

Consultez la fiche complète sur Centris ici.

Rappelons que Félix-Antoine Tremblay est devenu papa l'année dernière de l'adorable petit Lou. Une page se tourne aujourd'hui pour l'inséparable duo!

Félix-Antoine Tremblay met en vedette son superbe condo de Montréal

1/11
Félix-Antoine Tremblay met en vedette son superbe condo de Montréal
© Centris

Mentionné dans cet article

Photo de Félix-Antoine Tremblay
Félix-Antoine Tremblay

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33