Photos : Félix-Antoine Tremblay met en vente son superbe condo de Montréal

7 Jours rapporte que le comédien et animateur Félix-Antoine Tremblay a annoncé sur les ondes de Rouge ce matin qu'il mettait en vente son superbe condo de Montréal.

La propriété de 9 pièces se trouve au cinquième étage d'un immeuble situé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La cuisine a été récemment rénovée. On avait pu voir l'évolution des travaux dans la plus récente saison de la série Passion poussière de Sarah-Jeanne Labrosse.

D'ailleurs, l'agent immobilier de Félix-Antoine est nul autre qu'Alexandre Labrosse, le frère de sa grande amie.

Le condo, qui se situe près de tous les services, écoles, transports et attraits du quartier, vient avec un stationnement intérieur ainsi qu'un accès à la piscine extérieure.

La propriété est à vendre au coût de 649 000 $.

Voyez des images ci-dessous.

Consultez la fiche complète sur Centris ici.

Rappelons que Félix-Antoine Tremblay est devenu papa l'année dernière de l'adorable petit Lou. Une page se tourne aujourd'hui pour l'inséparable duo!