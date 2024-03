Photos : Des looks somptueux au party Vanity Fair des Oscars

La 96e cérémonie des Oscars était diffusée ce dimanche 10 mars, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les surprises n'ont pas été très abondantes cette année en ce qui a trait à la liste des vainqueurs, que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici.

Ce sont les films Oppenheimer et Poor Things qui se sont le plus illustrés, remportant respectivement sept et quatre statuettes.

Après l'événement hautement glamour, le magazine Vanity Fair organisait son habituel party de fin de soirée, toujours très couru.

L'édition 2024 n'a pas fait exception à la règle, alors que de nombreuses vedettes se sont présentées sur le tapis rouge, où notre photographe Chris Chew était présente.

Voyez nos photos dans la galerie ci-dessous.

Les looks étaient à couper le souffle, comme vous pouvez le constater! Quel est votre préféré?

Nous avons notamment eu l'occasion d'y croiser les stars Emma Stone et Da'Vine Joy Randolph, respectivement oscarisées pour Poor Things et The Holdovers.