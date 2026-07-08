Photo : Marie-Joanne Boucher défile avec son fils pour une première tapis rouge

Ce mardi, toute la communauté artistique était conviée à la première du Comte de Monte Cristo, une adaptation québécoise signée Serge Denoncourt, présentée tout l'été à la Salle Pierre Mercure à Montréal.

Nombreuses sont les personnalités qui ont défilé sur le tapis rouge, bien accompagnées.

Parmi celles-ci, on retrouvait la comédienne Marie-Joanne Boucher, qu'on a pu voir dans Sorcières, qui était au bras de son fils, Laurent, maintenant âgé de 18 ans.

Maman et fiston se ressemblent énormément et ils étaient très heureux de passer une soirée ensemble et profiter de l'imposant événement organisé pour cette première théâtrale.

Voyez notre photo du duo ci-dessous.

Notons qu'on peut voir Marie-Joanne Boucher actuellement dans la série Jumelles, dédiée aux jeunes de 9 à 13 ans, offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Un divertissement intelligent pour toute la famille!

Celle-ci confiait aussi à Showbizz.net qu'elle travaille actuellement sur un nouveau projet télé, avec l'auteur de Sorcières, Germain Larochelle. Nous avons très hâte d'en découvrir les détails.