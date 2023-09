Photos : Les Cowboys fringants se mettent sur leur 36

Après un été houleux, rempli de spectacles mémorables et d'annulations déchirantes, Les Cowboys fringants ont enfilé leurs plus belles tenues samedi pour assister au mariage d'amis communs.

« Les cowboys en campagne! », écrivait le chanteur du groupe, Karl Tremblay, sur ses réseaux sociaux.

Le décor était ni plus ni moins que féérique, et les mariés ne pouvaient rêver d'une température plus clémente que celle que Dame Nature nous offrait ce week-end.

L'événement avait lieu au Lac-Brome, en Estrie.

De son côté, le guitariste Jean-François Pauzé a partagé une photo en compagnie de sa douce, Julie Létourneau.

Voyez les photos au bas de l'article.

Les Cowboys fringants doivent se produire au Festival Western de Saint-Tite le 9 septembre prochain. Ensuite, ils ont encore quelques dates à l'agenda au Québec avant de s'envoler vers le France pour une tournée de six représentations, de Paris à Lyon, en passant par Rennes, Nantes, Toulouse et Bordeaux.