Photo: Katrine Sansregret de Star Académie présente son nouvel amoureux à l'Adisq

Ce dimanche, dans le cadre du 47e Gala de l'Adisq, nous avons eu le plaisir de croiser de nombreux artistes de la scène musicale d'ici.

En ce sens, nous avons croisé la magnifique Katrine Sansregret, qu'on a pu voir à Star Académie récemment.

Celle-ci était au bras de son nouvel amoureux, Vincent, qu'elle a bien voulu nous présenter.

Voyez les amoureux dans la photo ci-dessous et dans la vidéo ci-dessus.

Ceux-ci se fréquentent depuis deux mois maintenant.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Rappelons que Katrine a revisité dernièrement la chanson« Eldorado » en duo avec Fred Dionne, une chanson que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de musique.