Photo : Jean-Michel Anctil nous fait craquer avec un hommage à son amoureuse

Pour la Saint-Valentin, Jean-Michel Anctil a fait une publication très touchante, encensant sa conjointe, Mélodie Charest.

« J’adore cette photo prise sur le vif par Catherine Bilodeau. Elle représente bien notre couple. On est amoureux, y a rien de compliqué et ça paraît. Mélodie Charest c’est un soleil sur 2 pattes, souriante, drôle elle aime le monde, à l’écoute des autres, quand on l’a rencontre on ne peut que l’aimer.

Merci d’être dans ma vie. Je veux que la lumière qui s’est rallumé dans ton regard reste pour toujours. Tu mérites tout l’amour que tu reçois.

Je t’aime ma belle », écrivait-il le 14 février dernier sur ses réseaux sociaux.

Cela fera bientôt quatre ans que Jean-Michel et Mélodie se fréquentent. Au printemps dernier, Jean-Michel a fait la grande demande à sa douce. Voyez la bague splendide de la future mariée dans la deuxième publication ci-dessous.

On souhaite beaucoup de bonheur à ce couple rayonnant!

