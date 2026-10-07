Photo : India Desjardins pose avec son conjoint connu

La grande première médiatique du film québécois Hantée avait lieu à Montréal ce mardi soir.

L'autrice India Desjardins, qui a écrit le scénario du long métrage, a posé avec son conjoint connu, Olivier Bernard, le Pharmacien.

Voyez le magnifique couple au bas de l'article.

Le film raconte l'histoire de Mathilde, une adolescente marginale contrainte de déménager en région avec sa famille pour une raison mystérieuse. Elle découvre alors que sa nouvelle maison est hantée par Isabeau, une femme du 19e siècle qui s'est étonnamment bien adaptée au monde moderne, mais qui a tout oublié de sa vie. Au fil d'une enquête sur le passé du fantôme, ce duo improbable se lance dans une aventure qui les liera d'amitié.

C'est d'ailleurs lors d'une soirée en couple qu'India a eu l'idée du film. « Un soir, j'étais avec mon chum, on cherchait quelque chose à écouter et je ne trouvais rien », nous raconte la scénariste sur le tapis rouge. « À un moment donné, il me dit : "qu'est-ce que tu aurais envie d'écouter?" Puis là, je commence. J'ai raconté une histoire de deux heures, avec des mimes et beaucoup de détails. Une grosse histoire de fantômes. Lui, il était là avec la manette, il m'écoutait, puis là, il a dit : "c'est un peu précis. Tu devrais l'écrire". »

« C'était plus divertissant que tous les autres films qu'on voulait peut-être écouter », intervient Olivier.

« Je pense même qu'il a dit : "je te divorce si tu ne l'écris pas" », poursuit India, en riant.

Notons que plusieurs membres de la distribution ont aussi foulé le tapis rouge, dont les deux actrices principales, Jade Brind'Amour et Virginie Fortin. Le réalisateur Rafaël Ouellet était aussi présent. Voyez la galerie complète ci-dessous.

Hantée prend l'affiche dans les cinémas le 9 octobre prochain.