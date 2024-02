Photo : Hugo Girard dévoile un bon moment père-fils

Jeudi, Hugo Girard a posé avec son grand garçon, Tyler dans son centre de conditionnement physique, le Hugo Gym.

« La pomme tombe jamais bien loin de l’arbre!! », indique le fier papa. Voyez la publication au bas de l'article.

Les deux hommes partagent la même passion pour le sport et l'entraînement. Tyler Girard joue dans l’équipe des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu . Le jeune homme a aussi fait du ski alpin de compétition pendant de nombreuses années. Il s'est même rendu aux Jeux du Québec en 2019.

Notons qu'en plus de son gym, Hugo Girard est aussi propriétaire des bannières Les Vêtements Hugo Strong et Hugo Nutrition. Il est aussi porte-parole des entreprises BMR, Alexi Construction, Thaïzone et Groupe Olivier.

Rappelons que nous avons récemment pu apercevoir Hugo Girard dans nos écrans, alors qu'il est entré dans l'arène de LOL : Qui rira le dernier? pour un excellent gag avec Pier-Luc Funk.