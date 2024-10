Philippe Bond refait surface avec un nouveau projet : « J'ai eu amplement le temps de réfléchir »

Philippe Bond est disparu de la sphère publique en 2022 après que huit femmes l'aient accusé d'inconduites sexuelles.

Voilà qu'il refait surface avec un nouveau podcast, intitulé Le vent dans face.

« J'ai eu amplement le temps de réfléchir et le temps est venu pour moi de faire un retour pour ceux et celles qui ont envie de m'entendre », indique-t-il dans son message, publié sur ses réseaux sociaux.

Il ajoute : « Je ne dois rien aux médias et à ceux qui ne m'aiment pas. Cependant je dois et je reviens pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui ont encore envie de m'entendre raconter mes histoires et celles de mon entourage. Je ne demande pas à être dans vos télés ou dans vos radios. »

Son concept est le suivant : « Je reviens sous forme de podcast, avec des gens qui veulent venir jaser avec moi.

Des amis d'enfance qui sont encore près de moi, des anciennes copines, des anciens collègues de travail, et ce dans tous les métiers que j'ai exercés. Que ce soit pompiste à l'âge de 16 ans à laveur de vitres, jusqu'à humoriste.

Je vais recevoir d'anciens patrons qui m'ont montré ce que c'était que de se lever tôt le matin pour gagner sa vie. Je vais recevoir des parents, un frère, mais surtout une sœur qui a passé à travers beaucoup plus « rough » que ce que j'ai vécu.

Des gens qui ont perdu des proches beaucoup trop tôt et un ami qui est à mes côtés depuis 35 ans et à qui je me dois de rendre hommage, car je suis persuadé que s'il pouvait prendre les deux dernières années que j'ai vécues il les prendrait à bras ouverts. »

Voyez sa publication ci-dessous.

L'abonnement audio sur Patreon coûte 3 $ par mois et 5 $ pour la vidéo.