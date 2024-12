Philippe Bond aborde publiquement les allégations le concernant pour la première fois

Depuis quelques semaines, Philippe Bond fait un retour à la vie publique avec le podcast Le vent dans face, après quelques années à l'abri des regards.

Dans celui-ci, Philippe Bond reçoit sa famille, ses amis, d'anciens patrons, des entrepreneurs, d'anciennes copines et d'anciens collègues pour parler de sujets parfois profonds, parfois absurdes, parfois sérieux, mais toujours de façon positive, parce que tout le monde a déjà eu « Le vent dans face ».

Depuis quelque temps, celui-ci a ajouté un segment à son podcast où il répond à des commentaires des internautes. C'est ainsi qu'il est revenu cette semaine sur les allégations d'inconduites sexuelles le concernant qui sont tombées il y a deux ans.

D'emblée, l'humoriste indique qu'il ne pourra pas décortiquer l'article paru il y a deux ans, dans lequel on retrouvait lesdites allégations, mais il indique :

« Je ne pourrai pas décortiquer l'article qui est sorti il y a deux ans, mais chose certaine ici, le bon mot a été choisi, allégations. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce qui a été écrit il y a deux ans dans cet article-là a été très difficile pour ma famille, mon entourage et moi. La beauté, c'est que, d'un autre côté, c'est ces gens-là qui me connaissent vraiment, ma famille, mon entourage, qui sont là depuis le début, alors c'est eux autres qui ont vraiment été là pour moi. J'ai évidemment ma version des faits, mais je ne pense pas qu'un jour, ça, je vais pouvoir le raconter. »

Il poursuit : « On me reproche des choses que j'ai faites il y a 15, 20 ans. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui a été écrit dans cet article-là? Non. Est-ce que je suis blanc comme neige? Non. Est-ce que j'ai pu faire des choses qui ne passent plus aujourd'hui ? Absolument. »

Il s'excuse toutefois aux personnes qu'il a pu blesser : « S'il y a des choses que j'ai pu dire ou faire il y a 15, 20 ans et que j'ai déçu ou blessé des gens, je tiens à m'en excuser. Rendu là, je veux dire, est-ce que j'ai une feuille de route sans faille? Est-ce que je suis parfait? Non. Qui en est une d'ailleurs? Je ne sais pas. »

Il conclut en indiquant : « À partir de maintenant, j'essaie de regarder en avant. J'essaie d'être un bon père, un bon chum, un bon fils et un bon ami. »

Vous pouvez entendre son témoignage dans la vidéo ci-dessous.