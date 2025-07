Phil Roy doit momentanément arrêter un spectacle en raison d'une altercation dans la foule

À son micro d'Un peu, beaucoup, passionnément lundi sur les ondes de Rouge, Phil Roy a raconté une anecdote survenue à la Place des Festivals vendredi dernier.

C'était lors du spectacle Bonjour, Hi de Juste pour rire, qui mélangeait des numéros en anglais et en français. L'humoriste Phil Roy ouvrait la soirée.

« Ça fait quatre minutes que je suis là, à peu près, que j'entends un... brouhaha en avant », raconte-t-il.

Un brouhaha de type : ça se chamaille dans les tranchées de la blague.

Il poursuit : « Et ça n'a pas rapport avec mon numéro ou avec quelque chose que j'ai dit, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient peut-être un peu fort en avant, et il y a des gens qui étaient tannés de ça. Et là, bon, peu importe qui a raison ou qui a tort, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont pognés. [...] Je ne m'en occupe pas, mais à un moment donné, je regarde, et là, il y a un cercle autour, puis il y a juste des gens dans le milieu du cercle, et là, bien, ça... Il y a du brasse-camarade, sans le mot camarade, c'est juste du brasse. »

Il poursuit : « Et donc, j'ai arrêté mon numéro pour faire : "Hey, oh, oh, oh, les gars, il y aura pas de bataille, là, quand même, pendant le show." C'est un spectacle de blagues, là, on s'amuse. Il y a des familles qui sont là, tu sais, je veux dire, on à l'extérieur, c'est un show gratuit... »

« La sécurité intervient quand même rapidement et se met entre les deux assaillants. [...] Et là, je me mets à faire comme : "Alors, pour les gens anglos qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer : It's the story of two guys with two small penises. They say I have small penis, but I piss longer than you. And the other guy said no. Puis là, c'est devenu quand même quelque chose, je pense, d'un peu drôle. »

Ses deux collaborateurs Mickaël Gouin et Marie Ève Morency, l'ont félicité pour la façon dont il a géré cette situation, qui aurait pu dérailler davantage.