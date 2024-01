Pénélope McQuade revient à son micro après une convalescence

Pénélope McQuade devait normalement reprendre le boulot la semaine dernière après le congé des fêtes, mais une pneumonie l'a clouée au lit pendant quelques jours de plus.

Lundi, elle revenait dans le studio d'ICI Première et elle a adressé un mot à ses fidèles auditeurs.

« Je voulais juste vous dire un petit coucou, vous dire à quel point je suis heureuse de reprendre le siège, de reprendre le micro, de reprendre le dialogue parce que cette émission-là, elle se fait en dialogue avec vous constamment. L'équipe aussi, ce n'était pas prévu que les vacances se prolongent comme ça, alors un grand merci à Evelyne Charuest et à toute l'équipe qui, encore une fois, s'est revirée sur un 10 sous. Le bonheur aussi de retrouver les invités autour de cette table, tellement généreux, ceux qui vous stimulent l'esprit, qui vous touchent le coeur, tout ça m'avait manqué après ce gros mois.

Alors c'est ça, je voulais vous dire à quel point je suis contente d'être de retour! », a-t-elle déclaré dans une petite vidéo filmée depuis son studio de la nouvelle maison de Radio-Canada.

Les auditeurs de son émission ont été nombreux à saluer son retour ainsi qu'à complimenter sa nouvelle coupe de cheveux. Voyez le tout dans la vidéo au bas de l'article.

Pour sa première émission de l'année 2024, Pénélope McQuade recevait un médecin et un ancien dépendant aux paris sportifs qui ont parlé du fléau de ces paris et des risques de dépendance qu’ils représentent pour les jeunes. Aussi, il a été question de la méthode Calvin Klein et de l'engouement actuel pour les produits Stanley, comme les tasses à paille. Puis, les animatrices et productrices Marie-France Bazzo et Sophie Fouron ont discuté des contrats dans le monde du sport qui atteignent des niveaux jamais égalés. L'émission est disponible en rattrapage ici.

L'émission de radio Pénélope, présentée sur les ondes d'ICI Première, est un magazine de société quotidien où sont abordés les tendances et enjeux actuels en profondeur grâce à des rencontres et des discussions. Elle est diffusée en semaine de 9 h à 11 h 30.