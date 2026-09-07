Patsy Gallant fait une vilaine chute

Ce week-end, la chanteuse Patsy Gallant participait au festival Fierté de Québec, qui célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

En répétition, elle est apparue sur scène en fauteuil roulant puis, lors de son spectacle, elle a chanté assise sur un tabouret.

Voyez des images au bas de l'article.

Nous avons contacté l'artiste afin d'avoir des nouvelles de son état.

Elle nous précise d'abord avoir subi « une vilaine chute ».

« Je vais subir une opération à la hanche dans quelques jours et, après quelques semaines de convalescence, j’espère pouvoir reprendre mes activités avec toute l’énergie qu’on me connaît ! 💪🏻 », ajoute-t-elle.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à l'inspirante Patsy et espérons la revoir danser sur les scènes du Québec sous peu!