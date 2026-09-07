Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Patsy Gallant fait une vilaine chute

Elle nous explique la situation.

Image de l'article Patsy Gallant fait une vilaine chute
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, la chanteuse Patsy Gallant participait au festival Fierté de Québec, qui célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

En répétition, elle est apparue sur scène en fauteuil roulant puis, lors de son spectacle, elle a chanté assise sur un tabouret.

Voyez des images au bas de l'article.

Nous avons contacté l'artiste afin d'avoir des nouvelles de son état.

Elle nous précise d'abord avoir subi « une vilaine chute ».

« Je vais subir une opération à la hanche dans quelques jours et, après quelques semaines de convalescence, j’espère pouvoir reprendre mes activités avec toute l’énergie qu’on me connaît ! 💪🏻 », ajoute-t-elle.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à l'inspirante Patsy et espérons la revoir danser sur les scènes du Québec sous peu!

Mentionné dans cet article

Photo de Patsy Gallant
Patsy Gallant

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c