Patrick Lagacé rend un hommage magnifique à son amoureuse (photos)

Vendredi soir, l'animateur Patrick Lagacé a rendu un tendre hommage à son amoureuse, Jessica Leblanc, sur ses réseaux sociaux.

« Je ne me tanne jamais d’elle. Ma partner que j’aime. Elle a fait surgir la meilleure version de moi-même. Je l’admire, je ris avec elle, dans la lumière et dans les ombres, soleil ou pluie. Je la trouve belle sous toutes ses coutures. Et j’arrive même à la planter au bowling, même si elle est une bien meilleure athlète que moi. Elle est plusieurs femmes, je les admire toutes, dont la formidable maman qu’elle est. Seuls ou avec les amis, je cherche sa main. C’est aussi elle qui prend les meilleures photos de moi, celles que je n’haïs pas, je sais pas pourquoi, probablement parce qu’elle me magnifie.

Je mesure chaque jour ma chance, @jesselblanco », a-t-il écrit.

P-Y Lord a saisi l'occasion pour taquiner son ancien collègue de Deux hommes en or et Rosalie. « Tu me disais la même chose en 2018. Mais c’est correct. Et je suis content pour vous. »

Rosalie Bonenfant, aussi une ancienne complice de Télé-Québec, a, de son côté, indiqué : « Adoptez-moi ❤️ ».

Voyez de magnifique photo du couple ci-dessous.