Patricia Paquin vit des moments difficiles

Patricia Paquin confirme sur ses réseaux sociaux, ce mercredi, vivre une période bien triste, alors qu'elle a dû faire ses adieux à son père puis à sa mère, en quelques mois seulement.

En effet, celle-ci indique que sa mère est décédée récemment, seulement 9 mois après le départ de son père. On peut très bien comprendre l'émotion vive que traverse Patricia Paquin avec tous ces changements difficiles.

Elle écrit sur ses réseaux sociaux : « En un peu moins de 9 mois, ma maman est allée rejoindre mon papa… ils ont été marié plus de 63 ans. Leurs 11 petits-enfants, mes 2 grandes sœurs Caroline et Dominique, mon frère Patrice et moi-même sommes tristes et soulagés de les voir à nouveau réunis ❤️

De ma mère, j’ai hérité de son sens de la fête et de son côté rassembleur. De mon père, son humour et de sa philosophie « y’a pas de problème ».

Merci Maminou & Papitou, vous allez tous nous manquer ❤️❤️❤️ »

Voyez sa publication touchante ci-dessous, accompagnée de magnifiques photos souvenirs.

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à Patricia Paquin, la famille et les proches des défunts.