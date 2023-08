Patricia Paquin et Louis-François Marcotte vendent leur somptueuse demeure

Cette fin de semaine, Patricia Paquin a annoncé sur sa page Facebook que sa somptueuse demeure de Saint-Hippolyte dans les Laurentides avait été mise en vente.

L'animatrice a écrit ceci sur les réseaux sociaux :

« Et bien voilà, une nouvelle étape s’annonce pour notre petite famille avec de nouveaux projets en tête!!! Pas facile de quitter cet endroit de rêve pour nous, l’endroit même où nous nous sommes mariés et pas évident de s’éloigner de gens fantastiques que nous avons connu ici... L’autre étape sera la maison familiale, mais ça je vous en reparlerai!Plein de beaux projets s’en viennent pour le futur, hâte de vous en dire plus!!! »

La propriété offre des espaces généreux, de hauts plafonds, un immense solarium, une cuisine récente, du bois au plancher comme sur les murs en plus d'une grange en 4 parties : garage double, érablière entièrement équipée (1200 entailles), un atelier isolé et chauffé, un loft de 33' x 26'.

Le prix de la maison s'élève à 849 000 $.

Voyez des photos ci-dessous :