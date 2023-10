Photos : Patricia Paquin et Louis-François Marcotte vendent leur maison aux airs de Toscane pour 3,4M$

Que nous soyons ou pas à la recherche d'une nouvelle maison, nous ne pouvons être les seuls à prendre un malin plaisir à rêver en feuilletant les pages d'annonce de vente immobilière.

Une maison de 29 pièces à Saint-Jean-Baptiste, s'élevant en flan de montagne et donnant vue sur un domaine à couper le souffle, retient particulièrement l'attention.

La nouvelle, telle que relayée par le magazine 7 jours, est que cette majestueuse demeure appartient à Patricia Paquin et Louis-François Marcotte.

Bien qu'ils n'aient pas encore annoncé eux-mêmes la nouvelle, l'agente immobilière a identifié leurs comptes personnels dans sa publication de l'annonce sur Facebook. Les plus fins observateurs reconnaîtront d'ailleurs le décor de la maison et du terrain dans les publications du couple sur leurs médias sociaux respectifs.

Découvrez les images de la maison à vendre au bas de l'article.

Six chambres, trois salles de bains et une salle d'eau, un îlot de 20 pieds... La maison de Patricia Paquin et de Louis-François Marcotte, construite en 1980 et rénovée au goût du jour, a certainement de quoi faire rêver! Elle nous rappelle même des airs de Toscane, avec sa vue panoramique sur un terrain de plus de 4 600 000 pieds carrés.

Cette somptueuse demeure est affichée au prix de 3 425 000 $ sur Centris.