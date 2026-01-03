« Pas si pire! » : Simon-Olivier Fecteau donne son avis sur le Bye Bye 2025

Pendant 9 ans, Simon-Olivier Fecteau a été le maître d'oeuvre de l'émission de télé la plus regardée au Québec : le Bye Bye. À chaque édition, son équipe et lui donnaient corps et âme pour peindre une revue de l'année digne de ce nom.

Cependant, bien que le Bye Bye soit diffusé dans une période festive pour plusieurs, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un événement en soit, qui est la cible de virulentes critiques, même plusieurs jours après la mise en ondes. Ce traitement, le réalisateur Simon-Olivier en aura été témoin tout au long de son mandat, accueillant à tout coup la grogne du public.

Cette édition-ci marquait la première année sans Simon-Olivier aux commandes, un changement de garde qui aura d'ailleurs fait l'objet de plusieurs échos positifs auprès des téléspectateurs.

De son côté, Fecteau a cette fois choisi d'inverser les rôles, en critiquant à sa façon le Bye Bye 2025. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il affirme :

« Je veux pas parler en mal de mes anciens collègues ou quoi que ce soit. Mais je veux vous faire ma critique du 31 décembre la plus sincère possible. Le 31 décembre, j'étais pas chez nous et j'ai rien vu encore de la soirée de télévision. Mais j'ai juste vu un petit bout en fait. Et c'était ça. Moi, j'ai trouvé ça pas si pire! »

Vous trouverez la vidéo ci-dessous.

Il présente ensuite un extrait d'une publicité dans laquelle il a pu jouer un rôle, sous l'égide de Bélair Direct. Il invite dès lors les internautes à aller voter pour leur publicité préférée du Bye Bye, sur ce site. Faites vite! Le tirage aura lieu le 5 janvier prochain.

On peut dire que Simon-Olivier Fecteau n'a rien perdu de son mordant ni de son autodérision!