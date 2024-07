On connaît enfin l'identité du conjoint de Marie-Mai

Ce week-end, Marie-Mai fêtait son anniversaire avec son amoureux et elle a enfin dévoilé au public qui était celui qu'elle avait accepté d'épouser.

Il s'agit de Ian St-Pierre Brinkmann, le chef propriétaire du Sacré Bistro, le restaurant de l’Abbaye d’Oka.

Ceci explique cela, puisque la chanteuse a récemment fait un tournage dans ce lieu magnifique pour son prochain album. Voyez des images ici.

En dévoilant enfin ce grand secret, Marie-Mai écrit : « Quand on avait 15 ans, on était Partners in crime.... Il a embelli mon secondaire juste en étant lui. Il m'a vu avant que je sache me voir moi-même. Un amour de jeunesse pur et vrai. La vie nous a réunis 25 ans plus tard. Se retrouver a un goût de destin. »

Wow! Une histoire de film! On aime de tout de ça! Vive les amoureux!

Voyez une photo du futur époux de Marie-Mai ci-dessous.